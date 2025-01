Recuo de aliança nos EUA não muda pauta climática no setor financeiro

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nem bem sentou na cadeira e algumas de suas ideias já estão chacoalhando o mundo - e os bolsos. Nesta semana, a Net Zero Asset Managers (NZAM), maior coalizão de gestores do mundo pela agenda climática, anunciou uma suspensão temporária de suas atividades para um balanço geral. A decisão teria sido motivada pela saída da BlackRock do grupo, gestora que administra cerca de US$ 11,5 trilhões em ativos. Dias antes, a Net-Zero Banking Alliance (NZBA), que reúne grandes bancos, também sofreu diversas baixas com a perda de gigantes como Bank of America, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan.

Este recuo da NZAM e a aparente debandada do setor financeiro de alianças ambientais podem ter um efeito político importante nos Estados Unidos. Com a ascensão republicana, as instituições estão sofrendo fortes pressões para segurar a agenda. Porém, na prática, não parece haver nenhuma mudança significativa em curso, além de uma insegurança jurídica local e, claro, um enfraquecimento da própria coalizão.

É o que pensam os especialistas ouvidos durante a semana por esta coluna. "A NZAM é uma aliança voluntária, não obrigatória. E ela não interrompeu suas atividades, apenas está em revisão. As gestoras que saíram da aliança, incluindo a BlackRock, seguem com as mesmas metas climáticas e não deixaram de levar em conta os riscos materiais - os riscos climáticos estão entre eles. Todos declararam que, apesar de sair da coalizão, seguiriam com suas ações individualmente. É só pensar o óbvio: nenhum banco vai deixar de olhar os riscos climáticos na hora de financiar qualquer coisa", comentou Linda Murasawa, consultora de sustentabilidade, clima e finanças da Fractal Assessoria. Ela lembra que este recuo faz parte de um jogo político específico norte-americano, graças ao negacionismo climático de Donald Trump, uma vez que não houve este mesmo movimento em nenhuma outra parte do mundo. A bola não está com os Estados Unidos e o jogo não vai parar só por causa deles.