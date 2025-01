Aplicativo gratuito prevê risco de amputações em diabéticos

De acordo com o SUS (Sistema Único de Saúde), em 2022, foram feitas 31.190 cirurgias de amputação de membros inferiores (pernas ou pés). A cada dia deste ano, pelo menos 85 brasileiros tiveram pés ou pernas amputados na rede pública. Em 2023, este número cresceu para 70.945, sendo que a principal causa destas amputações é a diabetes. De acordo com a startup, no mundo, a cada 45 segundos um pé de pessoa diabética é amputado. Com altas taxas de açúcar no sangue, ocorre uma perda de sensibilidade nos membros inferiores e a pessoa não costuma sentir ferimentos, que podem infeccionar e levar à amputação.

Fundada em 2022, a LookInside já conseguiu prevenir cerca de 120 amputações. Com o apoio da ApexBrasil e do Sebrae, a startup participou e foi destaque no último Web Summit de Lisboa, o maior evento de tecnologia da Europa. No final de 2024, promoveu em Aracaju o Dia do Exame do Pé, uma ação para conscientizar a população sobre a importância de cuidados preventivos para evitar complicações graves relacionadas à diabetes.

