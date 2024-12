NBA transforma redes de pesca descartadas em cestas de basquete

Algumas das quadras de basquete que receberão cestas com a rede reciclada são a NBA Station no Parque Villa-Lobos, a quadra reformada do Cleveland Cavaliers no Beco do Nego, e quadras comunitárias em Ferraz de Vasconcelos e Valinhos. O programa também inclui um plano para substituir essas redes recicladas sempre que necessário.

Além de ser um projeto ambiental, o "Nets For Change" também tem uma forte pegada educacional. As redes de basquete recicladas têm um design diferente das tradicionais, pois são costuradas de forma artesanal e são especialmente confeccionadas para chamar a atenção dos atletas. Nas tabelas, constarão QR Codes com informações para que os jogadores saibam a origem destas cestas e os oceanos de onde foram retiradas.

A Nets For Change faz parte das iniciativas da NBA Green, braço da liga que investe em ações ambientais e sociais. Como membro do Quadro de Esporte para Ação Climática da ONU, a NBA tem a meta de reduzir 50% de sua pegada de carbono até 2030.

