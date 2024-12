Não é caridade: por que doações estão ligadas a estratégias de negócios

No mundo corporativo, as doações tendem a aumentar ainda mais sua importância. "Nossa visão é que a doação tem que fazer parte da estratégia de negócios: se você é uma indústria, pense na precificação do produto para destinar uma porcentagem para doação. Além de criar recursos para causas importantes que serão associadas à sua marca, você cria um diferencial competitivo para seu produto", pontua Roberta. "É um ganha-ganha geral, uma resposta para todos os lados que cobram posicionamentos da empresa: colaboradores, mídia, reguladores, consumidores", completa.

O Grupo MOL lançou em novembro passado a 3ª edição do Guia MOL de Produtos Sociais da MOL Impacto, que avaliou 66 produtos à venda em 2023 que reverteram parte ou total do lucro para causas sociais ou ambientais. Empresas como Heineken e Natura foram destacadas na premiação deste ano por terem produtos que já nasceram com uma parte do lucro com destino certo: o famoso "compre-e-doe".

O que doar e quanto devemos doar? Roberta Faria, que lançou o Compromisso 1%, campanha que convida empresas a repassarem 1% de seus lucros a doações, responde: "Sua doação deve ser do tamanho da sua ambição de transformação social. Trata-se de uma jornada e isso deve começar de algum lugar. É uma estratégia de negócios que está longe de ser moral: traz lucro. Com as emergências climáticas, sociais e políticas, as empresas estão sendo cada vez mais cobradas. Esta é, então, uma maneira de se proteger das pressões que estão por vir".

