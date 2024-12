Tecnologia usa resíduos de demolição para fazer muros que capturam CO2

A ideia de transformar estes resíduos em muros de contenção veio da demanda: as grandes cidades e rodovias com topografias acidentadas têm muitas encostas e sofrem com o perigo de deslizamentos. Os muros são essenciais para evitar acidentes e poderiam ser utilizados a partir de agora também como agentes contra a poluição. "Imagine todas as encostas da Marginal Pinheiros e Tietê, na capital paulista, lugares com altas emissões, se tivessem esta captura de carbono", comenta Silva.

Além da purificação do ar, os benefícios do uso deste produto incluem a redução da contaminação do solo e da água, diminuição da necessidade de aterros, menos exploração de fontes naturais e redução do consumo energético na extração de matérias-primas.

Desenvolvido por geotécnicos, o projeto-piloto é de um muro de 14 metros e está em fase de teste na cidade de Francisco Morato (SP). "No momento, estamos fazendo ensaios em laboratório para ter certeza de quanto CO2 já foi fixado no material. Estima-se que a estrutura de contenção possa capturar duas toneladas de CO2 ao longo dos anos, o que pode representar um retorno financeiro de até R$ 60 para cada metro linear do muro", disse Sérgio Angulo pesquisador da Poli-USP.

