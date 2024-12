Para que serve um crítico literário? O exemplo brilhante de Beatriz Sarlo

Talvez por isso um de seus grandes feitos tenha sido a composição de um novo cânone para as letras argentinas. Cada autor consagrado sobre o qual ela se debruçou recebeu uma luz nova: Sarmiento ela retratou como um sujeito que desconhecia sua própria identidade e assim ajudou a criar uma identidade argentina, Victoria Ocampo ela descreveu como tradutora de mundos distantes que coincidiam com os seus, Borges ela visitou em seus primeiros livros, dando a ver um autor periférico e provocativo. Mas seu efeito mais poderoso se deu com os novos nomes que ela encampou e leu com esmero, Alberto Laiseca, Sergio Chejfec, Fogwill, Alan Pauls, deles se valendo em debates profundos sobre a possibilidade da escrita na contemporaneidade.

Nunca a encontrei, nunca conversei com ela, mas não tenho dúvida da imensidade do que lhe devo. Foi por sua leitura sistemática e entusiasmada de Juan José Saer que uma professora resolveu abordá-lo no curso de literatura argentina da USP. Aquela querida professora, Ana Cecilia Olmos, se tornaria então minha orientadora no mestrado que fiz sobre Saer, me debruçando anos sobre sua impossibilidade performática de narrar, em diálogo complexo com a questão mais vasta da morte do romance. Foi minha entrada um tanto de viés nessa questão que me marca até hoje, que me determina como crítico e como escritor, que define grande parte da minha visão de literatura, aquela que procuro transmitir a alunos e leitores.

Assim são os grandes críticos literários: fundam um universo à parte que se relaciona de mil maneiras com o universo que julgamos real, aquele que habitamos e que erroneamente acreditamos não ser feito de palavras. Parecem estar falando de uma especificidade qualquer, de uma sequência de frases de um autor desconhecido numa página já esquecida da literatura, mas na prática estão falando sobre o nosso mundo e incidindo sobre ele de formas inescrutáveis. Você pode nunca ter ouvido falar de Beatriz Sarlo, pode não ter interesse nenhum por literatura argentina; ainda assim vive num mundo que foi por ela sutilmente transformado, vive os efeitos ainda que discretos de sua existência. Para alterar os rumos de uma cultura e deixar insondáveis pensamentos que se replicam e se alastram, é para isso que serve um crítico literário, arrisco dizer.