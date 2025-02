O prazer e o desespero da procura: uma crônica contra a angústia

Uma vez cansado de si e dos próprios raciocínios, recordar os acontecimentos mais notáveis do ano que acaba de surgir, sobretudo os banais e comezinhos, mais atraentes a uma escrita cotidiana. Tentar resgatar da vastidão da memória alguma das boas anedotas de amor que se ouviu. Perguntar-se se haveria uma crônica a depreender do barbeiro abandonado por sua mulher, o barbeiro que lhe ofereceu o corte de cabelo mais triste de sua vida, arriscar e abandonar algumas linhas sobre esse homem hábil e bom, agora cabisbaixo e infeliz. Fazer desse exercício uma reconexão com o mundo ao redor, com as dores próprias que se avivam ante as dores dos outros.

Se ainda assim pensamentos e dores não se mostram de grande valia, ou se porventura a vida não se faz suficientemente nítida, há recursos que um cronista aprende e se tornam fundamentais em seu ofício. Recomendo com vivacidade o prazer afoito de percorrer às pressas alguns livros, de tomar nas mãos escritores cativos e tentar decifrar a razão de velhos grifos, ou então de ler sem premeditação um autor ou texto nunca lido. Deparar-se assim com frases como estas, de Clarice Lispector, "Ah, como devoro com fome e prazer a revolta", ou "É, mas não estou gostando muito deste pacto com a mediocridade de viver". Ler, talvez, para romper com essa tal mediocridade de viver e alimentar uma fome própria de revolta, ainda que não se saiba bem por quê.

Chegar, enfim, à poesia, ouvir a procura de Drummond por um único verso impossível que teima em não sair, descobrir que a poesia daquele momento inundava sua vida inteira. Eis a graça alcançável agora pelo cronista, uma graça de empréstimo, sim. Não a possibilidade de levar o leitor consigo a esse prazer, já não haveria tempo para isso, já não haveria espaço, a crônica se deixou escrever à revelia de si. Mas continuar procurando a crônica mesmo assim, continuar nesse misto de desespero e prazer, e sentir que a prosa desse momento inunda a sua vida inteira, a minha vida inteira, apagando por fim, e por quanto durar, todo resquício da angústia de sexta-feira.