Receita para uma crônica de Carnaval

Uma crônica de Carnaval deve começar sóbria, taciturna, fleumática, como quem toma as ruas de manhã ainda sem ímpeto de se embriagar. Pode professar até alguma antipatia pela perdição que se anuncia, alguma impaciência com a euforia de toda a gente, com a iminente explosão do vozerio, da histeria, do riso falso e fácil demais.

Uma crônica de Carnaval tem que se fazer nostálgica, por tradição, deve sempre afirmar que a boa alegria ficou décadas ou séculos ou milênios atrás. Talvez até incensar os velhos tempos de saturnália, ou as hordas medievais atravessando feudos com seus novos cantos em suas novas línguas, ou o entrudo que aqui entrou quando tudo ainda era mato, vestindo os nus para logo despi-los. Tem que trazer essa erudição um pouco imprecisa, como quem sabe o que diz, mas está apressado demais para explicar.

Uma crônica de Carnaval deve prestar homenagem às velhas crônicas de Carnaval, todas elas saudosistas e de humor instável. Deve proclamar, com Machado de Assis em 1874, que "O Carnaval morreu, viva a Quaresma!", que esse jovem que parecia "tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante", agora está moribundo e só padece. Deve abraçar Lima Barreto, em 1920, e suspirar com ele pelo aborrecimento que o Carnaval lhe causa. Pode lamentar, com Rachel de Queiroz em 1949, que "dantes Carnaval era tempo de desabafo", que hoje ninguém brinca "como brincava outrora", que agora o "Carnaval morreu, se acabou". Pode convocar também Rubem Braga, o de 1952, e afirmar com melancolia e graça que, neste país, "nem o Carnaval se pode levar a sério".