Ver para escrever: a cidade em movimento revela sua riqueza

Vejo uma senhora se escorando em sua filha, também senhora, na saída do supermercado. Percebo que não sei bem quem é filha de quem, e penso na imprecisão do tempo. Vejo ao menos três camisetas do Corinthians, uma com a inscrição do 77 eterno, outra exaltando a democracia corintiana. A terceira é mais simples e não preciso ler o que diz, é a que eu mesmo estou vestindo. Vejo uma menina de cabelos roxos, do mesmo tom de sua blusa roxa, levando um copo roxo de açaí nas mãos, uma menina que atravessa a rua às pressas para que os carros não a atinjam, sob uma árvore de flores roxas. O mundo é todo roxo por um segundo.

Vejo uma promoção de tapetes persas, coxinhas vendidas em baldes, ovos de páscoa nas vitrines de uma papelaria, panetones que restaram do último Natal, crepes feitos à mão em plena calçada, uma liquidação de camisolas de renda. Deduzo que a realidade do comércio é descontínua, caótica, esquiva a qualquer discurso que se deseje coerente.

Vejo uma mulher de uniforme com uma máquina portentosa e futurista, uma máquina que faz impermeabilização de sofás, leio na etiqueta. Vejo um caminhão betoneira bloqueando uma pista, duas luvas verdes penduradas na carroceria, como se o motorista tivesse desistido por qualquer razão e partido em busca de outra vida. Vejo a despontar pela rua palavras que sozinho eu não encontraria. Nunca pensaria em escrever numa crônica impermeabilização, betoneira, carroceria. O mundo oferece grande fartura de palavras, bastando ao cronista ouvi-las.

Um homem vê que eu o vejo, ou talvez apenas repare na minha camiseta. Estende o braço com o punho cerrado, quer que eu choque os nós dos meus dedos nos nós dos dedos dele. É o que fazemos. Saio contente com a interação inesperada. Me sinto menos só em meu trajeto que já termina, e no exercício de olhar os olhos alheios.

Chego no escritório quase suado, quase esbaforido, como se tivesse feito um largo passeio ao redor do planeta, três quarteirões em sete minutos. Agradeço em silêncio a Sigrid Nunez. Agradeço aos novos bandoleiros do bairro, que têm tornado imprudente caminhar com os olhos absortos no celular, e assim nos devolvem a paisagem, a cidade, os rostos dos outros, a existência concreta.

Ainda não escrevo, olho pela janela e contemplo com saudade o movimento. Não vi nada e tudo vi nesse passeio, concluo muito rapidamente. Vi sobretudo uns quantos sorrisos, gestos enfáticos, vozes estridentes, vi a vida que não aceita se limitar por suas contingências, que não se deixa parar nem calar nem abater não importa o que aconteça. Vi minha pobre cidade em sua imensa riqueza. Vi e vim aqui escrever.