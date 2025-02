Pode um artista tomar o país, a voz, o corpo do outro? O caso Emilia Pérez

Talvez seja a mais mirabolante expressão daquilo que o crítico Hal Foster descreveu como fenômeno bizarro do nosso tempo, "o artista como etnógrafo". Na falta de uma história própria e legítima, o artista remete seus anseios criativos a uma alteridade distante, vista de maneira superficial. Se sua própria existência banal não comporta um drama, basta apelar a supostas biografias alheias que se mostrem mais atraentes. Rende-se então, nas palavras de Foster, à "fantasia primitivista" de que o outro habitaria a verdade, ou ao menos de que o outro experimentaria a velha aventura que a vida do artista já não comporta. Agentes de uma nova globalidade, europeus e estadunidenses passam então a transpor as fronteiras de seus países à procura das histórias guardadas nos continentes que julgam atrasados.

Não se trata aqui, é claro, de algo como uma proibição de contemplar o outro numa obra cinematográfica, ou da ideia de que contar uma história seria missão exclusiva de quem a viveu. Trata-se de um problema mais simples e mais imediato: o desastre que acontece quando se tenta representar uma realidade de que se sabe pouco, quase nada. O manejo da língua ao longo do filme talvez seja o traço mais evidente dessa falha: para quem quer que fale espanhol e saiba diferenciar suas nuances, é sofrível acompanhar a sequência de frases inverossímeis, diálogos impossíveis, sotaques precários.

Há, por fim, a grave questão de gênero que o filme toma como central, e que elabora com a mesma precariedade de suas muitas vozes improváveis. Sobre isso o filósofo Paul B. Preciado, autoridade no assunto, já escreveu um artigo demolidor no jornal El País, apontando as múltiplas maneiras em que "Emilia Pérez" resulta preconceituoso e equivocado. Está tudo relacionado, tudo deriva da mesma posição problemática do cineasta, da ignorância com que aborda seus temas e de sua incapacidade de alterar a visão primordial da qual parte. O filme não nos leva, segundo Preciado, "nem ao México nem ao mundo trans, e sim ao coração da transfobia racista europeia". Colonizar é, afinal, invadir o lugar do outro, tomar o seu espaço, explorá-lo: aqui temos um filme que coloniza um país, suas vozes, seus corpos.

Volto então à interrogação inicial. Pode um artista criar uma obra sobre qualquer assunto do mundo que o cative e o comova? Sim, claro que sim, afirme-se sua máxima soberania autoral, aceite-se o necessário princípio de liberdade. Mas que entenda esse homem, e que entendam outros tantos que realizam o mesmo gesto temerário, que entendam que correm o risco de incorrer numa perda brutal de autenticidade. E que é raro que uma obra artística consiga escapar a um tão grave vício de partida.