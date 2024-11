A vida é o que acontece enquanto eles fazem planos

O factual diz muito pouco, não chega a captar o espírito do momento. Nas mensagens que trocávamos por aqueles dias, o que me surpreende é certa tensão subjacente a tudo, certo pendor para a irritação. Falávamos bastante do nervosismo de Penélope, nossa filha menor que acabava de fazer três anos, e que parecia voltar a sentir de forma aguda meus momentos de ausência. Ter perdido o avô, ter visto seu pai perder o pai, talvez criasse nela um medo indizível de perder seu próprio pai, e por isso seu humor andava sombrio. Mas havia também uma tensão entre nós, os adultos, uma tensão que não entendíamos e que nos fazia trocar palavras um tanto ríspidas, para em seguida admitir que aquilo era estranho, que não sabíamos bem o que nos acontecia.

Agora percebo com mais clareza do que se tratava. Era uma irritação própria de tempos pretéritos, a irritação das notícias absurdas em série, o desconforto perene de ver no governo homens obtusos realizando as ações mais truculentas, um incômodo que se dissolvera um tanto com o resultado das eleições, mas ainda não tinha sumido por completo. O leitor talvez pense que estou exagerando, mas não, aqueles eram tempos duros, tempos tensos, e parecia que a tensão do mundo reverberava casa adentro. Ali se dava de fato, para muitos, uma confluência entre o público e o íntimo, entre o grandioso e o ínfimo. Em alguma medida, sem dúvida menos perigosa que a dos alvos diretos, estávamos todos sequestrados por aqueles homens, quase à beira de um certo assassinato, embora mais do ânimo que dos corpos.

Curiosamente, me fez bem visitar as mensagens daqueles dias, que agora já senti bastante mais distantes. O leitor anônimo talvez discorde de mim, talvez me acompanhe no ligeiro alívio, no sorriso mais frequente, na maior leveza. É certo que os personagens estão todos aí, vivos e ativos, ainda arrebanham seus apoiadores incompreensíveis, ainda seguem quase intocados por qualquer justiça. É certo também que tantas outras urgências nos atordoam, e que há planeta afora um indissolúvel sentimento de fim do mundo. Ainda assim, é bem melhor poder acompanhar isso tudo sem que estejamos tomados por inteiro pela loucura circundante, sem que a vida pública atropele com tanta fúria os nossos dramas comezinhos, a nossa pacata vida íntima.