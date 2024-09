A diferença entre saudade e nostalgia: uma modesta proposta vocabular

Cansei do orgulho besta que nosso idioma tem de uma de suas palavras: saudade. De nada vale que o vocábulo exista apenas em nossa língua se não nos serve para nomear algo único e próprio, se não chega a traçar o contorno exato de um sentido singular. A saudade que conhecemos aceita ser dita em outros idiomas por meio de expressões correlatas, ou por variações de um termo que também nos é bastante íntimo: nostalgia. Proponho, então, que aproveitemos a palavra excedente para tentar dizer algo mais indizível, para nomear um sentimento esquivo, mais complexo e mais sutil.

Não me atrevo, é claro, a alterar o uso consagrado e difundido da saudade. Não quero afetar assim nossas tantas cartas de amor e nosso cancioneiro popular. Com essa palavra podemos continuar a referir a falta que sentimos da namorada distante, do amigo que partiu, da cidade que ficou para trás, uma falta que a própria lembrança cuida de suprir — o que nos permite elencar a saudade entre os afetos bons, amenos, agradáveis. A saudade é a presença dos ausentes, já tratou de definir há mais de um século Olavo Bilac, é a evocação em pensamento daquilo ou daquele que já não está, e o estranho milagre de senti-lo redivivo, tangível, corpóreo. A saudade é a troca do ausente por sua reprodução sentimental, uma troca eficaz que provoca algum bem-estar. O termo saudade, diz-se, viria do latim solitatem, solidão, mas é possível pensar que traga em alguma medida sua solução: o saudoso já não está só.

O que proponho de fato, se o afável público me permitir essa pequena ousadia, é que passemos a usar a palavra nostalgia para designar um sentimento a um só tempo específico e vago: a falta que sentimos do que nunca existiu. Assim como o simulacro não é uma imitação qualquer, e sim a imitação de um original ausente, também a nostalgia poderia se definir por essa nuance, por essa contradição interna, esse paradoxo: é a tentativa falida de dar corpo ao que nunca teve corpo, de fazer reviver o que nunca teve vida. Sentimos nostalgia por uma infância que nunca foi de fato feliz, um tempo cuja alegria construímos a posteriori, como uma ilusão tardia. Sentimos nostalgia por uma casa que nunca foi tão confortável, por um céu que nunca foi tão límpido, por um sabor que nunca cativou tanto assim as papilas.