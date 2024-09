Instruções para votar - sugestões para corpo e ânimo nas eleições por vir

Em quase toda sociedade digna de tal nome, dá-se em algum momento a estranha circunstância de ter de eleger seus governantes. Tal ritual pode ganhar formas bastante diversas, mas há consenso de que se realiza com maior excelência pelo peculiar exercício do voto — ato a um só tempo simples e complexo, cujos resultados por vezes se mostram razoáveis, por vezes previsíveis e banais, por vezes misteriosos e até devastadores. Diante de tão grande variação, talvez valha repassar ainda uma vez suas diretrizes elementares.

Para votar, não é preciso mais que um dedo e o sentimento do mundo. Convém que o eleitor se aproxime à zona, à sala, à urna, com as pernas firmes e a coluna ereta, os ombros nem altos nem baixos demais, e os músculos da face suficientemente relaxados, denotando lucidez e paz. Que respire em profundidade uma, duas, três vezes, absorvendo a importância do instante presente, talvez suspirando ante a iminência do futuro. Que estenda então o dedo em direção à urna, de preferência o indicador — o dedo médio pode insinuar uma revolta discreta, o dedo mínimo, uma esnobe ojeriza ao processo todo.

Antes de escolher um candidato, escolha bem a sua víscera. Convém que não se vote sob influência excessiva do estômago, do intestino, do fígado, do rim. O coração pode parecer um órgão propício para reger tal ato, e de fato em inúmeras ocasiões sua interferência se mostrou benquista, mas não se pode desconsiderar que também esse músculo está sujeito a oscilações e equívocos. Há poucas dúvidas entre estudiosos de que o cérebro é o órgão mais indicado para essa finalidade. Se acontecer de coração e cérebro estarem alinhados numa mesma decisão, pode-se votar com convicção plena. Em caso de desalinho, prefira-se o cérebro.