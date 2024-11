Com Andréa Beltrão, Avenida Beira-Mar aborda afeto e gênero na adolescência

Rebeca (Milena Pinheiro) e Mika (Milena Gerassi) no filme "Avenida Beira-Mar" Imagem: Divulgação

As meninas se conhecem e as diferenças que poderiam tornar-se um abismo, acabam selando a cumplicidade entre as duas protagonistas, mas os adultos não veem com bons olhos essa amizade. Esse será o gatilho para uma série de ações extremas que impactarão a vida das crianças e dos adultos em "Avenida Beira-Mar". "Adorei ter sido convidada por dois diretores com quem nunca tinha trabalhado. Fico sempre muito empolgada quando isso acontece", prosseguiu Andréa em conversa com Splash durante as gravações em Niterói, ainda em 2023.

A Marta é uma mulher que trabalha, está passando por um tratamento, está se curando de uma doença grave e tem uma filha adolescente. A Marta é uma personagem que fica como um porto seguro para as duas meninas, até que em um momento do filme elas se encaixam as três. É uma história tocante e sincera, que fala de coisas muito importantes da nossa vida: respeito, amor, afeto, de correspondência, o amor entre pessoas diferentes. Fala muito sobre mudanças que a gente está vivendo. Ainda bem. Andrea Beltrão

Temas sensíveis

"Avenida Beira-Mar" traz temas sensíveis, em especial, para uma parcela mais conservadora da população. Os diretores, Maju de Paiva e Bernardo Florim, porém, acreditam que o filme não apresenta barreiras, pois se conecta a pessoas com mensagens universais.