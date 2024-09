Cultura digital que transforma: projeto oferece 30 bolsas de R$ 1 mil

A cada dia mais, as universidades brasileiras têm se pautado pelo diálogo constante com o mundo externo, propiciando uma troca de saberes efetiva. Não é mais de cima pra baixo, e sim horizontal: todos que estão dentro ou fora das salas de aula são vistos como possibilidade na produção que gera renda e saber para quem está precisando.

Iniciativas pelo país comprovam isso, como a nova ação da Redes de Formação em Cultura Digital, o Labic Brasil, que vai selecionar 30 projetos no estado do Rio de Janeiro para participarem de encontros presenciais e remotos, imersões, oficinas e mentorias, desenvolvendo atividades em cultura digital. Além do Rio de Janeiro, o Distrito Federal já recebeu o projeto este ano e, até o final de 2024, haverá edições em outras regiões do Brasil.

Mais que tudo, o objetivo da formação é apoiar ações, redes, coletivos, projetos e pesquisas aplicadas em diversos eixos temáticos, entre eles, combate à desinformação, educação midiática, tecnologias para o bem comum e ações de mídia. Os participantes do projeto também vão receber, para além da formação, o valor de R$ 1 mil para participar do laboratório.