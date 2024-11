Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz: representatividade na tela importa

Talvez por conta da cobertura eleitoral americana, você pode não ter se dado conta de que, neste momento, a maior emissora do país, que também é um dos maiores conglomerados de comunicação mundial, tem em sua grade três produções protagonizadas por mulheres negras. Não é que as mocinhas loiras e de olhos azuis tenham deixado os produtos audiovisuais, mas é que agora há um 'pretagonismo' em evidência.

Se isso poderia ser esperado algum dia? Jamais. Uma década atrás, o 'horário nobre' tinha nome e sobrenome, ou melhor, só nome: Helena. A vida? Ambientada no Leblon, algo que hoje, se colocado em prática, pode parecer até mesmo datado. E os números não mentem, viu? Segundo a UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), apenas 10% dos personagens centrais eram negros nas novelas da Globo entre 1994 e 2014. E ali, sempre e já, a população era formada por pessoas não-brancas.

Dando vida às personagens do agora, jovens mulheres negras fruto de uma geração que batalhou muito pra fazer a tela escurecer - e aqui, sempre, no bom e melhor sentido. Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz, cada uma à sua história, carregam em suas peles trajetórias que ajudam a exemplificar a vida de mulheres do dia a dia, múltiplas e presentes em seus tempos, sem esquecer jamais daquilo que as conecta com a ancestralidade.