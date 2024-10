A intensificação das ondas de calor e o papel do ar-condicionado

Como um animal de sangue quente, o ser humano conta com mecanismos termorreguladores, controlados pelo hipotálamo, região do cérebro que controla funções básicas e essenciais, como manter a temperatura corporal dentro de uma zona de temperatura constante, a homeotermia (32°C a 42°C). Em certas situações, esse controle pode ser comprometido, levando à hipotermia ou hipertermia, que podem ser fatais. A temperatura ambiente é a principal variável que afeta a termorregulação, e seu aumento contínuo devido às mudanças climáticas torna a hipertermia, o aumento da temperatura do corpo acima do normal, de interesse particular aqui.

Ondas de calor estão aumentando em frequência e intensidade de forma diretamente relacionada ao aquecimento global. Nos últimos 14 meses, a temperatura média global subiu cerca de 1,5°C, o maior aumento comparado com o período pré-industrial (1850-1900), com projeções indicando um aumento até superior a 3°C até o final do século, caso as emissões de gases de efeito estufa não sejam reduzidas rapidamente. Entre 2015 e 2021, os anos mais quentes foram registrados, com uma intensificação das ondas de calor diretamente ligada a esse aquecimento. Em 2023, a Europa enfrentou uma das ondas de calor mais severas, com temperaturas acima de 45°C.

[Esta é a newsletter de Carlos Nobre. Inscreva-se para receber gratuitamente no seu email toda terça-feira]