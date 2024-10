Maré de mudança: veja casos inspiradores de conservação do oceano

Outro ótimo exemplo de gestão vem do litoral sul de São Paulo, onde comunidades caiçaras da Ilha do Cardoso assumiram a gestão de parte do parque estadual. Quando foi estabelecido, em 1983, o parque surgiu como ameaça: as comunidades tradicionais que estavam ali há séculos deveriam ser expulsas, pois o governo tinha decretado a área como local de proteção integral, sem ocupação humana. Os locais se organizaram e resistiram, não deixaram seu território e, ao longo de décadas, mostraram como seu modo de vida tradicional compõe a beleza sociocultural do local. Mas a situação precisou piorar antes de melhorar: em 2016, surgiu uma proposta para uma parceria público-privada em que o parque passaria para a gestão de uma empresa privada. A solução foi uma contraproposta: uma parceria público-comunitária. Em 2023, a associação de moradores passou a gerir o Núcleo Perequê do parque - afinal, quem melhor do que aqueles que estavam ali antes para apresentá-lo aos visitantes?

A verdade é que, se a conservação do oceano dependesse apenas de pessoas como nós, de acadêmicos a cidadãos comuns, estaríamos numa situação ainda mais complicada. Temos muito a aprender com as comunidades tradicionais, os verdadeiros guardiões e guardiãs de nossas praias, mangues, dunas e recifes. Assim como os povos da floresta, os povos litorâneos tem as soluções. Que os líderes mundiais aceitem ouvi-los.