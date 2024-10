O que está em jogo na COP16 da Biodiversidade, que começa hoje na Colômbia

Agora, na COP16, os diplomatas têm a tarefa de viabilizar a implementação do acordo - que reúne 23 metas para a biodiversidade, ligadas à sua conservação, o uso sustentável e a repartição dos seus benefícios.

Para tirar o acordo do papel, o nó central da negociação em Cali é, mais uma vez, o dinheiro. A desconfiança entre países doadores, do bloco desenvolvido, e os países em desenvolvimento vem se arrastando nos últimos 15 anos e travando negociações do clima e da biodiversidade, à medida que a promessa de financiamento de US$ 100 bilhões anuais para o clima, anunciada em 2009 pelas nações ricas, não foi cumprida. Este também deve ser o tema central da COP29 do Clima, prevista para acontecer no próximo mês no Azerbaijão.

Nas negociações da biodiversidade, o bloco rico buscou contornar o trauma das promessas climáticas, com uma proposta de valor baseada em estudos e com clareza sobre qual parcela da mobilização de recursos seria feita como doação de um país para o outro - a chamada assistência oficial ao desenvolvimento.

Fazendo as contas

De acordo com um estudo conjunto da Cornell University, The Nature Conservancy e Paulson Institute, o mundo precisaria mobilizar US$ 700 bilhões (R$ 3,9 trilhões) por ano para promover a conservação e reverter a perda da biodiversidade. O estudo apontou que boa parte desse valor já circula na economia, mas precisa ser redirecionado.

De acordo com os autores, hoje os governos aplicam US$ 500 bilhões (R$ 2,8 trilhões) anuais em subsídios a atividades danosas à biodiversidade. Com base nesses números, o Marco Global da Biodiversidade determinou que os países vão promover o redirecionamento dos subsídios de atividades danosas para outras que contribuam com a biodiversidade.