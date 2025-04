'Canetada' até no shopping: você não está livre da multa em local fechado

Marco Fabrício Vieira, advogado membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran, explica que, desde 2015, o CTB passou a considerar como vias terrestres sujeitas às normas de trânsito as ruas e as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, como shoppings, supermercados, estádios e hospitais.

O especialista esclarece que os órgãos e as entidades de trânsito ficaram limitados a fiscalizar somente as infrações referentes ao uso de vagas especiais de idosos e pessoas com deficiência (PCD).

Isso quer dizer que, se alguém estacionar indevidamente em uma vaga especial, a administração do estabelecimento pode acionar um órgão de trânsito para que o veículo seja multado. Mas o próprio shopping não tem o poder de multar o condutor.

Vieira destaca que o uso indevido de vagas reservadas para idosos e PCD é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

"Não se tratando desses casos, compete exclusivamente ao condomínio, ao proprietário do imóvel ou ao seu responsável adotar medidas necessárias para coibir os abusos ao direito de propriedade. O estacionamento em áreas privadas não caracteriza infração de trânsito passível de fiscalização", explica.

Também é importante lembrar que não basta ser idoso ou ter uma deficiência física para utilizar essas vagas, é obrigatório o uso da credencial do beneficiário para o estacionamento em vaga reservada.