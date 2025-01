Cybertruck caseiro custa apenas R$ 60 mil e deixaria Musk impressionado

Por cerca de R$ 60 mil, uma pessoa no Paquistão conseguiu obter uma réplica de um Tesla Cybertruck para chamar de sua. Menor que o original, o modelo - flagrado em um vídeo viral - ainda assim é bastante fiel ao design do verdadeiro, conservando muito bem suas proporções.

O que aconteceu

Ainda pouco exportado para fora dos Estados Unidos, o Tesla Cybertruck tem povoado o imaginário de muitos. Desta forma, um paquistanês decidiu contratar engenheiros para fazer um Cybertruck caseiro para que ele pudesse utilizá-lo.

No fim, a réplica custou uma pechincha se comparada ao preço normal do Tesla Cybertruck, que parte aproximadamente de US$ 70 mil (R$ 413 mil). O modelo custou apenas US$ 11 mil (R$ 60 mil) para ser projetado e concluído.