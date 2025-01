Elétrico, pequeno e 'barato': o contra-ataque chinês da GM no Brasil

Mas ainda não caberá um produto nacional a missão de enfrentar as gigantes asiáticas. A GM usará uma carta coringa, ou uma "arma chinesa", para enfrentar (quem diria) os próprios chineses.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O SUV compacto Spark EUV, que na China se chama Yep Plus, chegará ainda neste ano e só fará sentido se custar abaixo dos R$ 150 mil. Com 3,99 metros de comprimento, modelo é menor que um Onix (4,16 m) em 17 cm, e 21 cm maior que o Dolphin Mini, que custa R$ 115 mil na versão de 4 lugares.

Em seu país de origem, o compacto carrega a marca Baojun, mas nesta semana, durante a festa de comemoração dos 100 anos da Chevrolet o Brasil, o Yep Plus apareceu com a gravata dourada e o nome de Spark EUV. A Baojun é parceira da GM no mercado chinês.

Por lá, o Yep Plus tem autonomia de quase 400 km no ciclo chinês, um motor elétrico de 100 cv de potência e velocidade máxima limitada a 150 km/h. Assim como os modelos da BYD e GWM, o compacto da Chevrolet terá no Brasil um acabamento premium e uma boa lista de equipamentos de série.

Não faria nenhum sentido a Chevrolet "pelar" o Yep Plus ou Spark EUV para trazer ao nosso mercado. Mesmo que tenha preço na casa dos R$ 130 mil, que é a expectativa do mercado, não poderá ser muito inferior em qualidade.