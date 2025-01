'Chapéu chinês'? O que é o equipamento usado na fiscalização dos carros

O UOL Carros entrou em contato com órgãos de trânsito e concessionárias que gerenciam vias como a Rodovia Ayrton Senna, também no estado de São Paulo (onde a redação encontrou o poste com a estrutura piramidal) para entender a finalidade desses itens. Contudo, foi a empresa Fotovoltec, fabricante de postes que utilizam essa estrutura, que esclareceu a questão.

Tipo de radar?

Imagem: Guilherme Menezes

Segundo a empresa, não se trata de uma nova tecnologia específica para fiscalização de trânsito. Na realidade, a "pirâmide" que acompanha não apenas radares, como também painéis solares e gabinetes para máquinas e circuitos eletrônicos, tem outra função: prevenir o furto dos equipamentos, cujos itens podem custar uma verdadeira fortuna.

No caso da pirâmide, ela não tem fundo, possibilitando a abertura da peça após o operador destrancar uma fechadura que tem em um dos seus lados. Com isso, a equipe técnica regulamentada pode realizar seus trabalhos normalmente. Ao final do processo, funcionários recolhem a pirâmide de volta à posição onde fica montada e a trancam novamente.