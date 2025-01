Carros automáticos em alta: veja 10 modelos mais baratos do Brasil em 2025

No mercado automotivo brasileiro, a busca por carros automáticos têm crescido vertiginosamente. Em 2024, os carros automáticos representaram 62,3% dos veículos vendidos no país. Mas afinal, quais são os modelos zero km mais acessíveis do mercado?

Para te ajudar a encontrar o carro ideal, o UOL Carros pesquisou e elaborou uma lista com os 10 carros automáticos mais baratos do Brasil, com base nos preços divulgados pelas montadoras em seus sites oficiais.

É importante ressaltar que os preços podem variar de acordo com a região, tributação de impostos, versão e opcionais escolhidos. Apenas dois modelos estão abaixo de R$ 100 mil.