Neta espanta rumores e confirma carros que lançará no Brasil em 2025

"No mercado chinês há uma competição forte. Em novembro e dezembro, a matriz teve algumas dificuldades na operação. Então, a produção parou temporariamente. Mas depois disso, agora em janeiro, a marca teve novo investimento e estão preparando o restabelecimento da fábrica", explica Zhu.

Neta Aya de 5 lugares e SUV com mil km de autonomia

A fabricante iniciou recentemente a venda de dois veículos no Brasil: o compacto Aya, rival do BYD Dolphin Mini que custa iniciais R$ 125.000, e o X, um SUV de porte médio, também elétrico, na faixa de R$ 200 mil.

Mas em 2025 chegarão reforços. Além do confirmado GT, um cupê esportivo de quase 400 cv (que deve ser tabelado perto dos R$ 400.000), a Neta terá ao menos dois modelos a mais na gama.

Um deles é a versão cinco lugares do Aya, atualmente vendido apenas com capacidade para quatro passageiros. De acordo com o executivo que comanda os negócios no Brasil, há demanda para esta configuração e já existe em processo de testes e homologação do carro em solo brasileiro.

"Estamos vendo com os órgãos competentes se vamos precisar fazer novos testes [de segurança] ou não. O início da venda depende disso. Se precisarmos [fazer o teste], talvez custe um pouco mais de tempo. Mas nós vamos ter a Aya de cinco passageiros", afirma Zhu.