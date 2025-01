Novo Fiat Uno? O que já sabemos sobre o carro que 'aposentará' Argo e Mobi

Muito do que já foi mostrado do Fiat Grande Panda corresponde à versão mais cara, com rodas de liga leve de aro 17, rack de teto e falsa grade frontal na variante elétrica. Também há bancos em material sintético e bicolor, quadro de instrumentos digital de 7", central multimídia de 10,25" e uso de revestimentos curiosos, como a fibra de bambu que cobre a região do porta-luvas e faz uma brincadeira com a dieta do animal homônimo.

Até haverá capricho semelhante no Brasil, mas aqui o foco estará nas versões mais simples, como as flagradas em teste no Leste Europeu. Pelas imagens, fica claro o apelo nostálgico, mas também o seu uso de maneira criativa, a fim de "romantizar" itens baratos: caso das rodas com calotas ao estilo retrô e peças não-pintadas da carroceria que ficam naturais aos olhos.

Uma vez que o segmento dos compactos é o que mais depende de preço baixo para se dar bem, é provável que o sucessor do Argo adote quadro de instrumentos mais simples e bancos de tecido. É possível que haja versões de dois airbags (como no C3 brasileiro) e que o nome estampado na carroceria seja oferecido a um preço extra.

Em termos de dimensões, entretanto, o 'novo Uno' deve oferecer números semelhantes ao do Argo: cerca de 4 m de comprimento e porta-malas na casa de 350 l. O híbrido nacional ainda servirá para aposentar o Mobi e se tornar o carro mais barato da Fiat no Brasil, além de inaugurar o novo estilo da marca, que aparecerá nos sucessores de Pulse, Fastback e Toro também.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.