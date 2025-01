Gorila no banco e carro limpo: veja leis de trânsito mais bizarras do mundo

Olho na sinalização

Estacionar o carro em local proibido é certeza de multa em qualquer lugar do mundo. Na Grécia, no entanto, a punição é um pouco pior.

O código de trânsito local prevê que o infrator, além de ser penalizado com a autuação, também fique sem as placas do carro. Os policiais estão autorizados a removê-las.

Brincadeira de mau gosto

Prática "comum" entre os engraçadinhos em dias de chuva, passar com o carro em uma poça d'água e molhar um pedestre no Japão pesa no bolso do motorista. Quem for flagrado fazendo isso será penalizado.

Cachorro no teto não pode

No Alasca (EUA), a lei de trânsito proíbe terminantemente que você leve seu cachorro para passear de carro... Quer dizer... Pode levar, mas nada de amarrá-lo no teto do veículo, hein? Aí é multa na certa.