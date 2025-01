IPVA mais barato: veja estados que dão descontos para motoristas sem multas

Para o cadastro, é preciso baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou acessar o Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Porém, a concessão de descontos no IPVA para bons condutores depende das leis de cada estado. No Amazonas, são concedidos descontos no IPVA desde 2014 para motoristas que não foram multados nos últimos três anos (abatimento de 20%), dois anos (15%) e um ano (10%). Já no Rio Grande do Sul, os descontos são respectivamente de 15%, 10% e 5%.

Em São Paulo, não há este tipo de incentivo aos bons motoristas. No entanto, o programa Nota Fiscal Paulista gera descontos no pagamento do tributo, com abatimento dos créditos gerados pelo ICMS - podendo até 30% ser devolvido.

Como pagar o IPVA 2025?

É condição para que seja autorizado o licenciamento anual do veículo.

Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco. Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito.

Outra opção de pagamento é via PIX. Para isso, o interessado deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento e tem validade de 15 minutos.

Contribuintes podem pagar o tributo em cota única no mês de janeiro com desconto de 3%, ou parcelar em até cinco vezes

Primeiro pagamento parcelado deve ser realizado em janeiro e as outras nos meses seguintes

Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro de maneira integral, sem desconto

Valores do IPVA 2025