Venom: como é a nova viatura que será usada pela PRF

No conjunto motriz, há um motor Duramax 2.8 Turbo Diesel, que rende até 207 cv de potência e 52 kgfm de torque com um câmbio de oito marchas automático. Assim o veículo vai de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos. O consumo de diesel é de 9,2 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada.

A Chevrolet Trailblazer ainda possui equipamentos de série como alerta de ponto cego, de tráfego cruzado traseiro, de saída de faixa e de pressão dos pneus, frenagem automática com detecção de pedestres, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, câmera de ré de alta resolução, entre outros itens.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.