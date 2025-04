GWM Haval H6 2025 chega com novidades estéticas e mais conforto

Nos equipamentos, agora há comutador automático de farol alto e travamento automático das portas quando a chave se afasta do veículo.

Versão mais básica e líder de vendas, a HEV2 é híbrida autocarregável. Já as outras três, PHEV19, PHEV34 e GT são híbridas plug-in.

As duas versões no topo da linha passam a contar com o exclusivo recurso de ajuste automático de banco por reconhecimento facial, além de preparação para subwoofer.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.