BMW i4 chega ao Brasil em nova versão com 544 cv e parte de R$ 581.950

O modelo também tem tecnologia que possibilita recargas ultrarrápidas de até 200kW em ambas as versões. Esse modo permite carregar até 80% da bateria em apenas 30 minutos.

Por fora, o BMW i4 ganhou uma nova grade frontal e lanternas traseiras com tecnologia BMW laserlight e novo design vertical de luzes diurnas.

Por dentro, o BMW i4 possui um novo volante e é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, uma imensa tela curvada composta por duas telas, uma de 12,3" para o painel de instrumentos e outra de 14,9" para a multimídia. Ainda há acabamento em fibra de carbono na versão M50 e novo design das saídas de ar-condicionado.

