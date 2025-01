VW T-Cross, Nivus e Virtus ficam mais caros em 2025; veja novos preços

O Nivus teve reajustes de R$ 3.500 e R$ 3.300 em suas versões Comfortline e Highline, respectivamente.

O outro modelo que não teve aumento foi o Virtus TSI com câmbio automático. Porém, todas as outras versões tiveram acréscimos. A Sense está R$ 2.000 mais cara, a TSI MT R$ 1.600 e Comfortline, Highline e Exclusive tiveram reajuste de R$ 3.000.

Confira as versões de cada modelo e seu reajuste:

Nivus Comfortline: R$139.990 > R$143.490 - R$3.500

Nivus Highline: R$157.490 > R$160.790 - R$3.300

T-Cross Sense 200 TSI: R$119.990 > R$119.990 - mesmo preço

T-Cross 200 TSI AT: R$148.990 > R$152.490 - R$3.500

T-Cross Comfortline 200 TSI: R$167.790 > R$171.490 - R$3.700

T-Cross Highline 250 TSI: R$180.690 > R$184.490 - R$3.800

Virtus Sense: R$103.990 > R$105.990 - R$2.000

Virtus TSI MT: R$115.390 > R$116.990 - R$1.600

Virtus TSI AT: R$119.990 > R$119.990 - mesmo preço

Virtus Comfortline: R$134.990 > R$137.990 - R$3.000

Virtus Highline: R$145.990 > R$148.990 - R$3.000

Virtus Exclusive: R$158.990 > R$161.990 - R$3.000

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.