Nova geração do Toyota Corolla chega em 2026 e deve ganhar híbrido plug-in

O veículo deve ter opção com sistema híbrido de autocarregamento e também híbrido plug-in com dois motores para melhor desempenho e eficiência.

Com a unidade 2.0 litros de quatro cilindros aspirada desenvolvida, de acordo com rumores, para um novo Toyota Celica, há a possibilidade de este motor também fazer parte da linha do Corolla. Desta forma, teríamos uma variante esportiva do modelo, um Corolla GR, com 406 cv.

A Toyota ainda mantém os detalhes do Corolla em segredo, entretanto a estreia em 2026 no Japão é o mais provável. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

O lançamento do Toyota RAV4, prometido para este ano, pode oferecer pistas para o design da marca japonesa para os próximos anos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.