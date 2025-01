Espiões no trânsito: Vietnã pagará para quem denunciar maus motoristas

De acordo com o Vietnamnet, entre as melhorias estão a compra de compra de veículos e equipamentos, o desenvolvimento de sistemas de informação, a manutenção de bancos de dados de tráfego, o suporte a investigações, gerenciamento de congestionamento e pagamento de agentes de trânsito noturnos.

Além dos pagamentos, o governo também informou que medidas de segurança - como novas câmeras de segurança e um aumento nas multas - já estão em vigor. Algumas custarão até 30 vezes mais do que antes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.