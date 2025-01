Por que é uma roubada dirigir com prendedor de cabelo e outros acessórios

Prendedor de cabelo com garras, conhecido como 'piranha', deve ser evitado ao volante Imagem: Divulgação

O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, esclarece a questão.

"As lesões mais graves estão relacionadas à transmissão de energia cinética nos momentos de desaceleração e mudança de direção. Adereços como brincos, presilhas e anéis têm um papel coadjuvante no que se refere a lesões graves, mas para evitar riscos, recomenda-se retirar acessórios pessoais pontiagudos e optar por itens mais seguros, como elásticos para cabelo", explica Contreiras.

Segundo ele, as lesões mais significativas geralmente ocorrem no contato com as partes do veículo, como vidros e painéis. "No caso de objetos dentro do carro, colocá-los no porta-malas é a melhor opção para garantir a segurança".

"É mais prudente, por estatística e probabilidade, ficar atento aos riscos relacionados a tudo aquilo que nós podemos carregar dentro do veículo. Qualquer ser vivo ou objeto dentro do carro que não esteja preso ou ancorado no próprio veículo, certamente vai se tornar um projétil com energia suficiente para causar danos a quem estiver próximo".

Pets no carro