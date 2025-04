Como na escolha do papa: fique atento à cor da fumaça que sai do seu carro

Isso vale principalmente para os propulsores modernos. No caso de motores antigos, usa-se principalmente o diesel S500, que contém proporção muito maior de enxofre, o que ajuda a formar fumaça preta no escapamento mesmo sem algum defeito.

Nos motores a gasolina, explica o engenheiro, a fumaça escuro "é mais rara e, quando ocorre, pode estar ligada a problemas nas velas de ignição ou na admissão".

Fumaça branca

Fumaça branca costuma indicar água no interior do motor, que pode ser prejudicial Imagem: Reprodução

Nos automóveis, a fumaça branca, explica Renato, pode ser grave ou inofensiva.