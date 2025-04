Como carros elétricos e híbridos desafiam futuro da profissão de mecânico

Muito se fala de autonomia, mitos e verdades, infraestrutura e tempos de recarga quando o assunto são os carros elétricos e híbridos.

Mas há outro (e vital) tópico nessa discussão: a manutenção. Como as marcas, oficinas e mecânicos estão se preparando para lidar com este crescimento cada vez mais exponencial de veículos eletrificados no Brasil?

Com o advento de baterias e sistemas complexos de alta tensão, onde se passa uma grande quantidade de energia, há um risco adicional para quem conserta estes tipos de automóveis.