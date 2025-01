Botão 'secreto' reduz consumo do carro no calor, mas poucos sabem usá-lo

Sabendo disso, selecionamos cinco dicas para aumentar a eficiência da climatização do seu veículo, de forma a fazer com que o ar gele mais rapidamente, sem elevar tanto a conta no posto na hora de reabastecer.

As orientações que você confere abaixo constam do manual do proprietário de muitos automóveis. Confira:

1 - Use o botão 'secreto' para poupar combustível

Existe um botão que todo carro equipado com ar-condicionado tem e muita gente ignora ou não sabe usar. Essa função "secreta", capaz de reduzir o consumo de combustível, ativa a recirculação de ar no interior do veículo. Apesar de trazer vantagens, ele deve ser utilizado com moderação por trazer riscos à saúde e à segurança - segundo as próprias montadoras.

De acordo com Renato Romio, chefe da Divisão de Motores e Veículos do Instituto Mauá de Tecnologia, o botão de recirculação bloqueia a entrada de ar externo no interior da cabine, desde que os vidros estejam fechados, e faz com que o sistema de climatização resfrie o ar que já está dentro do veículo.