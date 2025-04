Truque da ventilação no modo 'temperatura máxima' é aliado se motor ferver

EX90, SUV elétrico de 7 lugares da Volvo

Volvo EX90 traz acabamento de luxo e tração integral, totalmente elétrica Imagem: Reprodução

Esta edição do Carona também traz detalhes e suas primeiras impressões ao volante do EX90, SUV elétrico com sete lugares e porte grande da Volvo.

Com preço sugerido de R$ 849.990, o utilitário esportivo de luxo traz construção e dimensões diferentes daquelas da sua variante híbrida o XC90 - que acaba de ser reestilizado no mercado brasileiro.

Trazendo design minimalista e dianteira fechada, por ser um veículo elétrico, o EX90 mede 5,03 m de comprimento, 1,96 m de largura e sete lugares. Com a terceira fileira de assentos levantada, a capacidade do porta-malas é de 310 litros.

Equipado com um motor elétrico em cada eixo, o lançamento da marca sueca rende 517 cv de potência e 92,7 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 4,9 segundos, conforme a fabricante.