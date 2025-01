Levar seu pet do jeito errado no carro é perigoso e prevê multas em cascata

Caixa de transporte: deve ser fixada pelo cinto de segurança do veículo no banco traseiro e precisa ser ventilada e estar de acordo com as dimensões do animal. Se eke for de pequeno ou médio porte, a dica é utilizar uma caixa de transporte apropriada para animais, pois garante que eles não se movam livremente pelo veículo, reduzindo o risco de distrações do motorista. Além disso, também é um ambiente protegido, que pode ajudar a reduzir a ansiedade do animal. É preciso passar o cinto de segurança ao redor da caixa para que fique imóvel durante o trajeto.

Cestinho: são recomendados para animais de pequeno porte que não se adaptam a viagens nas caixas de transporte. São projetados para ser utilizados com os animais vestindo coleira do tipo peitoral e devem ser fixados no encosto de cabeça do banco traseiro e retidos com o cinto de segurança do veículo.

Cadeirinha: outra alternativa é a cadeirinha para pet. Ela é fixada ao banco do veículo e, geralmente, possui uma alça ou cinto que se prende ao peitoral do animal. As cadeirinhas os elevam, permitindo que vejam pela janela, além de proporcionar um ambiente acolchoado e confortável.

Cinto de segurança: recomendado para cães de porte médio ou grande na posição central do banco traseiro, com o adaptador preso à coleira peitoral, e fixado no encaixe do cinto de segurança do veículo.

Imagem: Divulgação

Rede ou grade de contenção: indicada para animais de grande porte e tem a função de limitar a circulação do animal dentro do carro e impedi-lo de saltar pela janela.