BYD ultrapassa Ford e encosta na Stellantis como 6ª maior montadora mundial

A chinesa BYD conseguiu alcançar a marca de 1,13 milhões de carros vendidos mundialmente entre os meses de julho e setembro deste ano. Com isso, anotou um crescimento de 38% frente a seu número de 2023 e se tornou a sexta maior montadora em vendas do mundo no período, superando o Ford.

O que aconteceu

Um levantamento do terceiro trimestre mostra que a BYD é agora a sexta montadora do mundo em vendas de carros. Com 1,13 milhões de veículos vendidos no período, os chineses passaram a Ford, que ficou com 40 mil unidades a menos em sétimo lugar.

A BYD ficou 10 mil unidades atrás da Stellantis, em quinto.