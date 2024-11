VW Gol é o carro usado mais procurado, anunciado e vendido; veja ranking

O Volkswagen Gol segue mostrando sua força, mesmo tendo saído de linha no mercado brasileiro há dois anos. O modelo alemão é o líder em comercializações na plataforma de vendas da internet OLX. Entretanto, não é só isso: o carro também é o mais procurado e anunciado no portal.

O que aconteceu

O Volkswagen Gol é o veículo mais procurado, anunciado e vendido da plataforma de comércio online OLX. O carro derrota todo o resto da concorrência com 5% de todas as vendas de carros feitas no site.

Ele é seguido do Fiat Palio, com 4% das vendas. Em terceiro lugar há um empate triplo entre Chevrolet Onix, Toyota Corolla e Fiat Uno, cada um com 3%. Entre montadoras, a Chevrolet e a Volkswagen dividem o primeiro lugar com 16,6% de participação cada. Em segundo lugar está a Fiat, com 16,3%, e na sequência a Ford, com 8,8% de share.