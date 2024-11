BYD Song Plus ganha versão mais potente e com tração integral em dezembro

Imagem: Divulgação

Por dentro, vai trazer o conhecido cluster de 12,3 polegadas, mantendo a multimídia giratória de 15,3 polegadas. Ao mesmo tempo terá novo console central, que inclui seletor de marchas e botões atualizados, e vai trocar o motor 1.5 aspirado por uma unidade turbinada, elevando a potência combinada dos atuais 235 cv para 342 cv - enquanto o torque subirá de 40,8 kgfm para 53 kgfm.

A capacidade da bateria seve ser mantida nos atuais 18,3 kWh e a tração será integral.

Imagem: Divulgação

*Viagem a convite da BYD