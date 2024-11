De Gurgel a carrões: visitamos o novo museu que reúne raridades em SP

O que era para ser um museu de carros antigos, virou um projeto muito mais abrangente e completo. Impossível não ficar boquiaberto ao entrar (e sair) do Carde, acrônimo de Carro, Arte, Design e Educação (pronuncia-se cardê), um espaço multifacetado que abrirá finalmente suas portas ao público dia 28 de novembro, na turística cidade de Campos do Jordão (SP).

A reportagem do UOL Carros esteve presente na pré-inauguração do espaço que reúne um pouco mais que uma centena de carros, muitos deles raros, além de obras de arte (quadros, joias, gravuras e esculturas) que retratam o automóvel em seu contexto histórico, social e cultural no Brasil e em alguns lugares do mundo.

Com investimento na ordem de R$ 100 milhões na construção de 6 mil m², em um terreno de 200 mil m² rodeado de floresta no Alto da Boa Vista (esse valor não inclui os veículos). O prédio principal é dividido em salas diversas no térreo e um imenso pavimento no primeiro andar também recheado de raridades. Para conseguir explorar cada pedaço do labirinto de surpresas, reserve um dia inteiro para essa imersão.