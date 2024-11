Buracos na estrada ameaçam coleção milionária de Ferraris de Rod Stewart

Na publicação, Rod ainda aparece na frente de cinco supercarros. A mais recente é uma LaFerrari que pode custar até US$ 5 milhões (R$ 29 milhões). Para ela, ele construiu uma garagem especial com o tema do Celtic FC.

Não é a primeira vez que Stewart reclama dos buracos próximos a sua residência. Em 2022 ele colocou um colete reflexivo e saiu com voluntários para despejar concreto nos buracos do lado de fora de sua mansão na Inglaterra. As autoridades locais não gostaram da atitude, e ameaçaram o culpar por futuros acidentes no local.

Depois de brigas, o conselho local disse que colocaria concreto na via que leva à mansão de Stewart. Porém, aparentemente o trabalho feito não foi suficiente.

