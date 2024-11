Shakira dará Lamborghini Urus a fã após quase detonar carro em clipe

No vídeo Shakira é vista batendo em um meio-fio com a soleira lateral na roda traseira do lado do passageiro. Após o clipe, ela ainda disse à revista Rolling Stone que "não há nada sutil ou chique" no carro.

Imagem: Reprodução

Ainda assim, a cantora falou: "eu quero que um fã o tenha, alguém que fique feliz neste carro".

O Lamborghini Urus é um SUV que possui motor V8 biturbo de 4.0 litros com 650 cv de potência e torque de 86,6 kgfm. Com isso, ele vai de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 306 km/h.

Veja o clipe com o carro: