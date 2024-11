Como carro pode te enganar sobre velocidade real ao passar por um radar

Até é possível refazer a calibração para adequar a leitura da velocidade pelo painel do carro, mas como muitos nem se dão conta de que essa divergência existe, pode-se concluir que não irão atrás de readequar. Fora os que sabem, mas não ligam para a leitura errada.

Nada exclui, ainda, aqueles que agem de má fé. Quando o carro passa a marcar uma velocidade sempre menor (devido à alteração do diâmetro para mais), o registro da quilometragem total do carro no hodômetro fica defasado.

A quilometragem real desse carro será maior do que o que o painel indicará. O quão maior, vai depender de quanto tempo o antigo dono rodou com o carro. É equivalente ao picareta que adultera o computador de bordo.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.