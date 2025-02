A coleção de 300 carros raros que pode ser visitada no meio de um deserto

A exposição do Museu do Carro do FBQ conta com modelos clássicos requintados, fabricados a partir de 1900. Entre os veículos, estão carros de passeio, caminhões, carros esportivos, conversíveis e limusines. "[Os veículos] compõem a coleção única, levando os visitantes de volta no tempo, evocando memórias de uma época automobilística passada até os dias atuais".

Segundo a rede norte-americana CNN, o xeque Faisal Bin Qassim Al Thani fundou o museu que leva seu nome como um "hobby". Presidente de um dos maiores conglomerados do Qatar, o empresário bilionário adquiriu carros e carruagens como parte de sua coleção. Ao longo do tempo, o xeque adicionou Rolls-Royces, jipes e Buicks coloridos que foram incluídos ao catálogo do museu. Hoje, o xeque é um dos maiores colecionadores de carros do país.

Um dos veículos do xeque e expostos no museu é um Cadillac 1955. Com duas portas e conversível, o carro, considerado "o carro dos sonhos de qualquer um durante os anos 1950", foi detalhado no vídeo abaixo (em inglês):

Em publicação nas redes sociais do FBQ, o xeque garante que conhece a história de cada carro exposto. Na coleção, estão veículos pessoais, inclusive o automóvel com o qual Faisal Bin Qassim Al Thani foi a Meca, além de carros construídos pelo próprio xeque e outros utilizados por seu pai. "Esses carros são especiais para minha família. [...] Sei de onde são, de quem foram", conta. "Esses carros carregam memórias para uma vida toda".