Peugeot 208 traz painel 3D e motor da Fiat; veja quanto custa e como anda

Para reduzir as emissões de poluentes e aumentar a rentabilidade das transportadoras, outra estratégia das fabricantes de veículos de carga é investir em combustíveis alternativos ao diesel, como o biometano e o gás natural.

Dentre os caminhões e outros utilitários apresentados no evento, Moraes mostra a nova Ford Ranger com cabine simples, configuração que não era oferecida no Brasil desde a geração passada da picape.

Ainda sem preço nem data de lançamento no Brasil, a Ranger voltada ao trabalho é da versão XL, equipada com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 41,3 kgfm de torque, acoplado à transmissão manual de seis marchas e com tração 4x4 e reduzida. A capacidade de carga de 1.250 kg é a maior de toda a gama da picape média.

Ainda na cobertura da Fenatran, o Carona também mostra o caminhão Iveco S-Way Metallica, edição especial alusiva à banda de heavy metal, que terá 24 unidades disponibilizadas no país, equipadas com tração 6x4 e opções de motor turbodiesel com 480 cv e 540 cv.

Além disso, Moraes tira dúvidas da audiência e adianta novidades do setor automotivo no quadro Fala Carona.

