Como Lamborghini de R$ 1,7 mi dada por Shakira virou um problemão para fã

Mejia disse ao programa El Gordo y La Flaca: "ela não apenas me presenteou com o carro, mas também me deu dinheiro para mantê-lo, US$ 90 mil (R$ 522 mil). No entanto, esses US$ 90 mil foram suficientes apenas para cobrir muito pouco."

"Até agora, todos os impostos para a transferência do carro, questões legais e seguro por seis meses foram pagos. Os impostos federais vencem no fim do ano, e são cerca de US$ 95 mil (R$ 550 mil). O seguro do carro custa mais de US$ 2.000 (R$ 11.500) por mês, e é assim que as coisas são. Com o dinheiro que ela me deu, o carro é sustentável por um tempo, mas é sempre muito caro mantê-lo."

Assim, com ofertas para vender o modelo, ele decidiu se desfazer do Lamborghini. "Alguém ofereceu algo entre US$ 700 mil e US$ 800 mil. Isso é maravilhoso. Acho que é o sonho de qualquer um ter seu milhão. Um milhão e um dólar, ficarei feliz."

O programa ainda afirmou que Mejia está escrevendo um livro sobre a experiência de vencer o prêmio. Ele também descobriu no carro uma jaqueta feminina, que supostamente era da cantora. Ele avalia leiloar a peça.

